Gripe aviária: Zoo fecha acessos e dedetiza carros autorizados

Interditado desde ontem, o Zoológico de Brasília adotou protocolo rigoroso de segurança para proteger a saúde dos profissionais que entram no local. Há uma equipe no local responsável por dedetizar os veículos que precisam entrar no zoológico. Os funcionários e profissionais presentes no local estão protegidos por máscaras.

O zoológico foi fechado, ontem, após um pombo e um irerê — espécie de marreco— serem encontrados mortos nas dependências do local. A suspeita é de que os animais estavam infectados com gripe aviária, por isso, o local ficará fechado ao público temporariamente.

"Tomamos essa medida como precaução para garantir a segurança dos colaboradores, visitantes e dos animais que estão no Jardim Zoológico", explicou o secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno.

Segundo ele, ambos os animais tiveram material biológico coletado as amostras serão enviadas ao laboratório do Ministério da Agricultura em Campinas. "Esclarecemos que, desde 2023, o Governo do Distrito Federal vem atuando contra a gripe aviária com medidas preventivas como o monitoramento de aves silvestres, vigilância ativa nos aviários comerciais de onde saem a carne e os ovos dos frangos que consumimos. Não há risco para a população neste momento", tranquilizou o chefe da pasta. "Podem continuar consumindo tranquilamente carne de frango e ovos de galinha cozidos sem problema algum. O Distrito Federal segue alerta e vigilante", acrescentou Bueno.