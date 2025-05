Brasil é reconhecido internacionalmente como país livre de febre aftosa

O Brasil foi oficialmente declarado como livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A certificação foi aprovada nesta quinta-feira (29/4), durante a 92ª Assembleia da entidade, realizada em Paris, na França. O documento foi recebido por Marcelo Mota, diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura.

O reconhecimento internacional destaca um processo iniciado há mais de 50 anos, com campanhas de vacinação em massa que resultaram na erradicação da doença no país. O último registro de febre aftosa em território brasileiro ocorreu em 2006. Desde então, o Brasil implementou zonas livres da enfermidade e, há um ano, suspendeu oficialmente a vacinação, atendendo aos critérios exigidos pela OMSA para a mudança de status sanitário.

Leia também: Projeto visa aumentar exportação de bioinsumos e tecnologia sustentável

A conquista foi acompanhada de perto por lideranças do setor agropecuário, como o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso do Sul (Famasul), Marcelo Bertoni; e a vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), senadora Tereza Cristina, todos presentes na sessão em Paris.

Antes da certificação nacional, apenas Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e de Mato Grosso já haviam obtido o reconhecimento da OMSA como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. O governo federal havia declarado o país livre da doença há um ano, mas somente agora a chancela internacional foi oficializada.

O que é a febre aftosa?

A febre aftosa é uma doença infecciosa altamente contagiosa, causada por um vírus que afeta animais de casco fendido, como bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos. Ela provoca febre e a formação de vesículas (aftas) principalmente na boca e nos pés dos animais.

A enfermidade se espalha rapidamente por contato com secreções infectadas e objetos contaminados, exigindo medidas rigorosas de controle e erradicação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular