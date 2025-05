TJDFT promove ação gratuita de inclusão digital em Ceilândia nesta sexta (30/5)

Por Nathália Queiroz — Quem precisa de ajuda para acessar serviços da Justiça pela internet poderá contar com atendimento gratuito nesta sexta-feira (30/5), no Fórum de Ceilândia. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realiza, das 12h às 19h, a primeira edição do Dia da Inclusão Digital. A iniciativa busca capacitar a população para o uso autônomo das ferramentas digitais oferecidas pelo Tribunal.

Durante o evento, o público receberá orientações práticas sobre como consultar o andamento de processos, acessar o sistema PJe (incluindo login e cadastro de senha), utilizar o balcão virtual, elaborar e enviar petições, além de participar de audiências virtuais.

A ação é organizada pela Secretaria de Atendimento ao Jurisdicionado (SEAJ) e tem como objetivo facilitar o acesso à Justiça, promovendo maior independência digital aos cidadãos.

Essa é a primeira de três edições do projeto-piloto previstas para 2025. As próximas ocorrerão nos Fóruns de Planaltina, em 1º de agosto, e de Santa Maria, em 3 de outubro, sempre no mesmo horário, das 12h às 19h.