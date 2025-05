Fogo em hotel causa transtorno na vizinhança, em Ceilândia

Incêndio ocorreu na QNM 20, próximo à Praça do Cidadão, em Ceilândia - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um hotel pegou fogo, na manhã desta sexta-feira (30/05), na QNM 20, próximo à Praça do Cidadão, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, ao chegar ao local, a equipe de emergência encontrou uma grande quantidade de fumaça saindo do hotel.

A guarnição de combate a incêndios fez o desligamento total da energia elétrica e iniciou o combate às chamas, que se espalharam por alguns cômodos. O incêndio foi rapidamente apagado. A equipe de salvamento realizou buscas em outros cômodos para procurar possíveis vítimas.

Um homem de 23 anos estava no local. Ele foi atendido pela equipe de socorro pré-hospitalar e transportado, consciente e orientado, para o Hospital Regional de Ceilândia, com suspeita de intoxicação. Não há informações sobre o que causou o incêndio.