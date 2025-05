EUA alertam para risco de sequestro em Ceilândia, Santa Maria e Paranoá

Ceilândia está na lista de cidades do DF citadas em comunicado dos EUA com alto risco de sequestro e outros crimes violentos - (crédito: Luis Nova/CB/D.A Press)

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília emitiu um alerta, nesta sexta-feira (30/5), classificando algumas regiões administrativas do Distrito Federal de alto de risco para viagens, segundo a escala adotada pelo governo norte-americano.

O comunicado recomenda que cidadãos americanos não viajem a Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá por qualquer motivo, especialmente no período entre as 18h e as 6h. A justificativa para a medida são os riscos relacionados à criminalidade. A embaixada recomenda que os viajantes consultem a seção de "Viagens a Áreas de Alto Risco" em seu site oficial para mais detalhes.

A classificação "Nível 4: Não viaje" é a mais severa na escala de alertas do Departamento de Estado dos EUA e costuma ser usada para áreas com risco significativo à segurança dos viajantes, como zonas de conflito ou regiões com altos índices de violência.

Recomendações do governo dos Estados Unidos em caso de viagem ao Brasil:

Fique atento ao seu entorno.

Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo.

Não aceite comida ou bebidas de estranhos e sempre vigie suas bebidas.

Tenha cautela ao caminhar ou dirigir à noite.

Evite ir a bares ou boates sozinho.

Evite caminhar nas praias após o anoitecer.

Não exiba objetos valiosos, como relógios caros ou joias.

Fique atento a golpes com drogas utilizados em encontros.

Fique alerta ao visitar bancos ou caixas eletrônicos.

Tenha cuidado em grandes centros de transporte ou no transporte público, especialmente à noite.

Passageiros estão em maior risco de roubo ou agressão ao usar ônibus públicos no Brasil.

Use maior cautela ao fazer trilhas em áreas isoladas.

Desenvolva um plano de comunicação com a família, empregador ou organização anfitriã para que possam monitorar sua segurança e localização enquanto você viaja por áreas de alto risco.

Especifique como você confirmará que está seguro (mensagens de texto, chamadas, etc.), com que frequência e quem você contatará primeiro para compartilhar as informações.

Inscreva-se no Programa de Inscrição de Viajantes Inteligentes (STEP) para receber mensagens e alertas da Embaixada dos EUA e facilitar sua localização em uma emergência.

Revise o Relatório de Segurança do País para o Brasil.

Prepare um plano para situações de emergência. Revise a Lista de Verificação do Viajante.

Visite a página do CDC para as últimas Informações de Saúde de Viagem relacionadas à sua viagem e retorno aos Estados Unidos. Recomendamos fortemente que você compre seguro antes de viajar. Verifique com seu provedor de seguro de viagem sobre assistência de evacuação, seguro médico e cobertura de cancelamento de viagem.

Aguarde mais informações. Matéria em atualização