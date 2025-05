Dupla é presa por furtar salão de beleza durante a madrugada em Santa Maria

Dois homens foram detidos após furtarem um salão de beleza na QR 122, em Santa Maria, na madrugada desta sexta-feira (30/5). Durante a ação criminosa, os suspeitos furtaram objetos utilizados para realização de procedimentos estéticos, como escova de cabelo, secador, chapinha e um tripé de iluminação.

De acordo com a Policia Militar (PMDF), os suspeitos arrombaram o estabelecimento para cometer o crime às 2h40. Após serem acionados, os policias conseguiram localizar a dupla, às 4h, com os objetos roubados, a duas quadras da cena do crime.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os dois criminosos foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia, onde o flagrante por furto qualificado foi notificado. Segundo a PMDF, um dos detidos tinha histórico criminal extenso, com pelo menos dez passagens por crimes da mesma natureza.

A rápida ação da polícia militar possibilitou a recuperação dos itens furtados e a prisão dos suspeitos poucas horas após o crime.