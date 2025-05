Após colisão entre carros, um dos veículos derruba poste no Eixinho Sul

Uma colisão entre dois carros derrubou um poste no Eixinho Sul, na altura da quadra 214, na noite desta sexta-feira (30/5).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe de socorro deparou-se com o acidente envolvendo um Ford Ka e um VW Virtus. Os militares foram informados que, após a colisão entre os veículos, o segundo automóvel acabou chocando-se contra um poste de iluminação pública, ocasionando sua queda.

Com a fiação do poste exposta, os militares isolaram o local e acionaram a Neoenergia para fazer o reparo do equipamento. Os motoristas dos carros não foram feridos e, por isso, não necessitaram de atendimento médico.

Uma das faixas de rolamento do eixinho precisou ser interditada para o atendimento.