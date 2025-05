Gasolina a R$ 4,52: fila de motoristas se estende por duas quadras na Asa Norte

A fila de carros do posto Jarjour, no Eixinho, na altura da 206 Norte, estendeu-se por duas quadras nesta quinta-feira (29/5). A razão? Gasolina a R$ 4,52 o litro. O Dia Livre de Impostos, ação da CDL Jovem DF, é feito uma vez por ano e envolve outros estabelecimentos, como lojas de vestuário. No posto, a promoção aconteceu das 7h às 14h, ou até acabar o estoque de 10 mil litros de gasolina.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Eu estava indo para o trabalho e vi a movimentação aqui. Entrei no Instagram do Jarjour e vi a promoção. Resolvi ficar na fila, porque como sou autônomo, posso começar no trabalho a hora que eu quiser", conta Lucas Ricardo, de 26 anos, morador da Asa Sul. Ele, que chegou no posto às 10h, foi atendido às 12h30. "Compensa muito, vale a pena o tempo de espera. Uma economia que faz toda diferença", diz.

Lucas Ricardo estava indo para o trabalho quando viu a movimentação e resolveu abastecer também (foto: Bruna Pauxis)

Alguns clientes, porém, se frustraram com o fato do pagamento pelo combustível só poder ser feito em dinheiro. "Eu venho todo ano, mas dessa vez não vou vir nunca mais. Passei quase três horas na fila para descobrir que não aceitam cartão ou pix. É um absurdo", relata Weiner Martins, de 47 anos. O advogado, que chegou de manhã no posto, disse não ter visto a placa sobre a restrição de pagamento. "O cartaz é muito pequeno e já próximo do posto. Depois de ficar horas na fila que finalmente vi", explica.

Weiner Martins disse ficar frustrado com o pagamento realizado apenas em dinheiro (foto: Bruna Pauxis)

Dia Livre de Impostos

Responsável pela iniciativa, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem DF visa dar atenção ao valor dos impostos no preço final do produto. "O consumidor percebe o quanto pesa no valor total do que paga, os impostos que são aplicados. É uma forma de visibilizar para as pessoas e protestar sobre a política fiscal do país”, afirmou o coordenador da CDL Jovem DF, Bruno Fernandes.