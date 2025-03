Neoenergia corta energia de 100 estabelecimentos por dívidas milionárias

Cerca de 100 restaurantes, mercados e padarias do Distrito Federal terão o fornecimento de energia interrompido nesta quarta-feira (12/3), por conta de dívidas milionárias com a companhia elétrica Neoenergia. Segundo investigações, o total das dívidas chega a R$ 3,8 milhões, com uma média de débito de R$ 38 mil por cliente. Esse valor equivale ao consumo regular de mais de 36 mil residências em um mês.

A ação faz parte da Operação Inadimplência Zero, que tem o objetivo de regularizar a situação desses estabelecimentos e combater a concorrência desleal. Além disso, mais de 80% das empresas afetadas são reincidentes e já haviam sofrido cortes no passado.

“A inadimplência deve ser combatida por caracterizar concorrência desleal, uma vez que essas empresas levam uma vantagem indevida frente a outros estabelecimentos que pagam todas as suas contas em dia”, afirmou George Denner, gerente de Gestão e Proteção da Receita da Neoenergia. “É importante reforçar que todos nós pagamos pelo prejuízo causado por esse tipo de situação”, acrescentou.

Entre os 100 estabelecimentos alvos da operação, 25 estão localizados em Taguatinga. Segundo a Neoenergia, todas as empresas foram notificadas previamente sobre a possibilidade de corte caso não regularizassem a situação.

Para evitar a interrupção do serviço, os comerciantes podem quitar seus débitos pelo Portal de Negociação da companhia elétrica. A plataforma, disponível 24 horas por dia, permite pagamentos via PIX, boleto bancário ou cartão de crédito em até 21 vezes. Além disso, empresas com mais de duas faturas vencidas podem acessar condições especiais de parcelamento, inclusive diretamente na fatura de energia.