Assaltante que ameaçou funcionária de drogaria com faca é preso

A Polícia Civil (PCDF) prendeu um homem de 18 anos acusado de invadir uma drogaria em Taguatinga e ameaçar uma funcionária com uma faca. O fato ocorreu na noite dessa quinta-feira (29/5) e foi registrado por câmeras do estabelecimento.

A prisão ocorreu nessa sexta-feira (30/5) e foi efetuada pelos policiais da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). Segundo as investigações, o suspeito entrou no local armado com uma faca e levou R$ 100 do caixa. Após a divulgação das imagens feita nas redes sociais, os agentes receberam informações da qualificação do autor e conseguiram encontrá-lo em Ceilândia.

Na residência, foram apreendidas as roupas usadas por ele no momento do crime e R$ 671. De acordo com o delegado-adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing, o autor confessou a prática e relatou sobre outros três roubos similares ocorridos nas últimas duas semanas em Ceilândia e Taguatinga.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado e conduzido à carceragem da Polícia Civil, onde aguarda audiência de custódia.