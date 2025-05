"Delegata": mascote felina é atração à parte em delegacia da Estrutural

Quem poderia imaginar que uma gata seria responsável pela prisão de várias pessoas? Mas não é no sentido literal da palavra. Há cerca de cinco anos, Rebeca chegou no prédio onde, atualmente, funciona a 8ª Delegacia de Polícia, na Estrutural, e prende os olhares de quem passa pelo local.

Segundo a delegada-chefe da 8ª DP, Bruna Eiras, Rebeca foi encontrada e acolhida ainda filhote pelos vigilantes do prédio. “Quando a delegacia foi instalada, sua presença marcante e afetuosa começou a transformar o ambiente à sua volta”, afirma.

De acordo com Bruna, um grupo de policiais civis, sensibilizados com a situação de Rebeca, decidiu adotá-la oficialmente como mascote da unidade, assumindo os cuidados com vacinação, alimentação e, posteriormente, a castração — realizada após a amamentação, pois descobriram que ela estava grávida pouco tempo após a mudança da delegacia para o novo endereço.

Hoje, com cerca de 5anos, Rebeca é muito mais do que uma mascote, de acordo com a delegada. “É um elo afetivo entre servidores e visitantes, sendo mimada com petiscos, carinhos e brinquedos”, comentou. “Num ambiente constantemente exposto a sofrimento, tensão e angústia, como é o caso de uma delegacia de polícia, a presença de um animal traz um efeito terapêutico silencioso, mas poderoso”, ressalta Bruna Eiras.

Homenagem

Segundo a delegada-chefe da 8ª DP, o nome "Rebeca" foi escolhido por uma servidora, como homenagem a uma gata que não chegou a ser adotada, pois faleceu prematuramente. “Ao conhecer a nova filhote, reconheceu nela a mesma energia viva, corajosa e confiante da gata anterior. O laço criado foi tão especial que uma das filhas da Rebeca foi adotada por esta mesma policial e também recebeu o nome Rebeca — levando consigo um pedacinho da mãe e da história da 8ª DP”, diz.

Bruna afirma que a presença da "delegata" é um lembrete constante de que, mesmo em ambientes marcados por desafios humanos, a sensibilidade e o afeto ainda podem florescer. “Que ela continue a ser um símbolo de empatia, união e esperança para todos que cruzam o seu caminho”, torce.