PMDF prende dois homens por exploração sexual de adolescentes

Dois homens foram presos em flagrante por exploração sexual de adolescentes nessa sexta-feira (30/5), no Setor de moteis na CSG, em Taguatinga. A prisão foi realizada por policiais militares do 2º BPM durante patrulhamento.

Na ocasião, a equipe avistou um veículo Toyota Corolla parado em frente a um motel. Dentro do carro, um homem conversava com uma adolescente que estava do lado de fora e aparentava ter entre 12 e 14 anos. Ao ser abordada pelos policiais, a jovem afirmou que estava no local para realizar programa sexual e afirmou ter 14 anos. O homem confirmou que negociava o encontro, mas alegou que acreditava que a adolescente era maior de idade

Durante a abordagem a adolescente contou que estava acompanhada de uma amiga da mesma idade, que já estava em um motel próximo com outro homem. Com apoio de outras equipes e dos funcionários do estabelecimento, a polícia localizou o segundo suspeito em um dos quartos acompanhado da outra menor. Graças às informações a polícia prendeu o segundo suspeito.

Os dois detidos foram conduzidos a 21º DP onde foram autuados em flagrante pelo crime de submeter criança/adolescente a prostituição. Os celulares deles foram apreendidos e estão sendo investigados para apurar se eles estão envolvidos em uma rede de pedofilia.