Carro cai de viaduto na L2 Sul, na manhã deste sábado (31/5)

Um carro caiu no viaduto da L2 Sul na manhã deste sábado (31/5), na altura do Colégio Maristinha PIO XII, no Setor de Grandes Áreas. O acidente aconteceu por volta das 8h.

Ao atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o motorista, um homem de 51 anos, fora do carro e com ferimentos no olho direito, um corte no joelho esquerdo e dores nas costas.

Após o atendimento inicial dos socorristas, ele foi encaminhado para o Hospital Santa Lúcia Sul.

O carro era o único envolvido e o CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da DETRAN.

O acidente aconteceu na manhã de sábado (foto: CBMDF/Divulgação)