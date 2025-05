Festival da Cachaça de Brasília reúne samba, rock e MPB para toda a família

O Festival da Cachaça de Brasília, que ocorre neste fim de semana — de 31 de maio a 1º de junho — no estacionamento da Arena BRB Nilson Nelson, oferece uma imersão na cultura brasileira. O evento reúne 96 expositores e mais de 600 tipos da bebida tradicional do país. A promessa é de uma experiência rica para todos os gostos.

Leia também: Grupo de canoagem Kaluanã conquista vitória no campeonato brasiliense

Além da vasta seleção de cachaças, o festival se destaca pela proposta cultural e gastronômica, pensada para toda a família. A programação musical vai do samba ao rock, e a área gastronômica oferece pratos deliciosos preparados especialmente para o evento, como carne de sol, rabada, disco de carne, feijão tropeiro e arroz de costela. Os restaurantes participantes incluem Olinda, Confraria do Padim, Severina, Zé Torresmo e Fogo de Encontro.

A carta de drinks, elaborada pela Lamparina Cachaçaria em parceria com Bebeto Coelho, de Belo Horizonte, apresenta tanto clássicos da coquetelaria, como o rabo de galo e a caipirinha, quanto criações autorais. Entre as novidades, o "Marvadeza" — uma mistura de maracujá, Aperol, pimenta dedo-de-moça e refrigerante de gengibre — está disponível para consumo no local ou engarrafado para levar.

O Instituto Brasileiro de Integração — Cultura, Turismo e Cidadania (IBI) realiza o festival em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SEDET), contando com o apoio do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) e da Associação Nacional da Cachaça de Alambique (Anpaq). O evento tem o Correio como parceiro de mídia.

Serviço — Festival da Cachaça de Brasília

31/05 (sábado)

20h30 – Rock Beats

01/06 (domingo)

17h00 – 3noBrega e Karika

Data: 29 de maio a 1º de junho

Horário: 12h30 às 23h

Local: Estacionamento da Arena BRB Nilson Nelson

Entrada: Gratuita

Classificação: 18 anos