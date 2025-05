Grupo de canoagem Kaluanã conquista vitória no campeonato brasiliense

Em um dia marcado por disputas acirradas e muita emoção, as meninas do grupo Kaluanã se destacaram e garantiram a vitória na prova Oc6 open feminina, disputada na manhã deste sábado no Lago Paranoá.

O evento, que acontece o Setor de Clubes Sul neste fim de semana, reúne cerca de 250 atletas de 11 clubes, todos em busca do pódio nas diversas categorias. A competição, que começou hoje, segue até amanhã (1/6), com as provas das canoas menores.

As águas do Paranoá serão palco das disputas de V1, OC1 e OC2 nas mesmas categorias, além da emocionante V1 Paravaa. Uma das grandes novidades desta etapa é a estreia das provas de V3 Mista, com formações de duas mulheres e um homem, e dois homens e uma mulher, prometendo ainda mais dinamismo e estratégia às corridas.





Pela primeira vez na história do Campeonato Brasiliense de VA'A, as emoções das disputas estão sendo transmitidas ao vivo. Os fãs da canoa havaiana podem acompanhar cada remada e a vibração dos atletas pelo Canal Aloha Spirit Mídia, no YouTube.