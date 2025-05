Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas neste sábado (31/5)

Na tarde deste sábado (31/5), um acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas. A colisão ocorreu na entrada de Santa Maria, próximo ao 26º Batalhão da Polícia Militar (PMDF).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe de socorro chegou no local, deparou-se com a motocicleta caída e os dois ocupantes no chão.

Segundo a corporação, o condutor, de 28 anos, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

O garupa da moto, de 19 anos, foi avaliado pelos socorristas do CBMDF. No momento do atendimento, ele estava consciente e orientado, apresentando cortes no joelho e braço esquerdos. Após regulação, a vítima também foi transportada para o HRSM.

Duas faixas de rolamento da via onde ocorreu o acidente precisaram ser interditadas para a realização do socorro. O Corpo de Bombeiros não soube informar a dinâmica do acidente. Após os atendimentos, a Polícia Militar ficou responsável pelo local.