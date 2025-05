Vídeo: duas pessoas morrem após acidente envolvendo dois carros na BR 060

Na madrugada deste sábado (31/5), um acidente de trânsito envolvendo dois carros na BR 060 deixou duas pessoas mortas.



Por volta da 1h, na altura do conjunto 07 da Área de Desenvolvimento Econômico de Samambaia, sentido Goiânia (GO), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou um Nissan Kicks cinza e um Audi A3 preto capotados às margens da rodovia.

Após o impacto, os carros tombaram e ficaram de cabeça para baixo. Três pessoas estavam no primeiro veículo, dois homens, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local, e uma mulher que foi atendida pelos socorristas e transportada, consciente e desorientada, para o Hospital Regional de Taguatinga. Ela tinha fraturas no ombro e no fêmur direito, além de queixar-se de dores na região do tórax.

No outro carro, estava apenas o motorista, que estava com traumatismo cranioencefálico e queixando-se de dores na região do abdômen. Ele foi atendido e transportado, consciente e desorientado, para o Hospital de Base.

Os militares não sabem a dinâmica do acidente e o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).