Artista plástico colore Taguatinga e conquista espaço com seu talento

Com mais de 26 anos de trajetória no grafite, Fan transforma a cidade em sua galeria - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

As ruas de Taguatinga guardam mais do que muros e fachadas comerciais, elas contam histórias em cores, formas e expressões artísticas que nascem das mãos do pintor Francisco Chagas, mais conhecido como Fan. Com mais de 26 anos de trajetória no grafite, ele transformou a cidade em sua galeria a céu aberto e conquistou o respeito da população local com um trabalho que mistura talento, experiência e propósito.

"Taguatinga tem um leque de empresas que precisam do meu trabalho. No meu caso, como eu ganho a vida grafitando, nunca fico parado", afirmou o artista. Com uma rotina intensa de produção, ele diz que a cidade acompanha seu ritmo. "É uma cidade que não para e combina com esse meu estilo de vida. As empresas sempre estão renovando algo no comércio, seja uma porta, um muro ou uma propaganda. Eu tenho muitos clientes em Taguatinga. É bem amplo meu espaço de trabalho. É muito tranquilo".

Fan começou ainda jovem e viu seu estilo se desenvolver ao mesmo tempo em que a cidade crescia. Ele lembra com carinho de momentos importantes da carreira, como quando foi chamado para colaborar com a administração da cidade em eventos tradicionais. "Uma experiência marcante na minha vida foi trabalhar para a administração de Taguatinga e fazer todas as produções para as festas juninas. Foi uma fase muito legal".





Mas engana-se quem pensa que o grafite de Fan se limita à estética. Para ele, a arte é uma forma de comunicar sentimentos e de transformar o ambiente urbano de maneira positiva. "A mensagem que eu tento levar com o meu trabalho é de trazer o sentimento que as pessoas precisam com aquela arte. A arte ajuda a combater o vandalismo", explicou.