Ônibus sai de Brasília com 16 passageiros e pega fogo na rodovia

Um ônibus que saiu de Brasília com 16 passageiros na manhã desta quarta-feira com destino a Goiânia pegou fogo na BR-153 no começo da tarde no Km 490 da rodovia, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia.

Leia também: Polícia desarticula grupo especializado em fraudes e crimes cibernéticos

Conforme divulgado pela Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO), o fogo começou após um problema mecânico no veículo. "A ocorrência teve início após a roda traseira travar em movimento, fazendo com que o veículo fosse arrastado por aproximadamente 200 metros. A fricção entre o pneu e o asfalto gerou calor intenso, resultando no início do incêndio", informou a corporação.

Leia também: Gripe Aviária: saiba para quem ligar em caso de suspeita da doença

Rapidamente o fogo se alastrou e destruiu o veículo. O corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado e realizou o combate às chamas. 12 militares participaram do combate e utilizar 13 mil litros de água para conter o fogo.





O motorista e os passageiros conseguiram deixar o veículo antes que as chamas se alastrassem. Ninguém ficou ferido.

Veja o vídeo: