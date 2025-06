Há 50 anos, bar do Kareka é um ponto fundamental das noites de Taguatinga

O tradicional Bar do Kareka marca presença em Taguatinga há cerca de 50 anos. Comandado por Jaile Ricardo, de 71 anos, possui grande protagonismo nas noites culturais da cidade. Famoso pelo ambiente amigável, quitutes mineiros e pela programação repleta de música brasileira, o bar pode ser considerado um grande almanaque da cidade.

Conhecido como Kareka, o proprietário, relembra com orgulho os grandes momentos que o estabelecimento viveu durante o desenvolvimento de Taguatinga. Mesmo não sendo natural de Taguatinga, Jaile nutre um carinho especial pela cidade. Natural de Patrocínio (MG), Jaile chegou na cidade em 1969 acompanhado da família.

Com a cidade em construção, viu um grande potencial para o futuro. Ele ressalta o processo de evolução que presenciou em "Taguá". "A cidade hoje cresceu muito, principalmente verticalmente. Além das mudanças físicas, a cidade também produz muita cultura, a cena musical da cidade é muito forte", completou.





Um dos aspectos que o Kareka mais se orgulha de contar é a tradição familiar que o bar construiu ao longo dos anos. "Como o bar já está há muito tempo movimentando a cidade, é comum encontrar um frequentador mais jovem que a mãe, a avó, por exemplo, frequentavam o bar. É um baú de histórias", afirmou.

O Bar do Kareka pode ser considerado como um refúgio da MPB em Taguatinga. Em seus anos de existência, já contou com a participação de inúmeros artistas renomados do gênero, como Luiz Melodia e Paulinho Pedra Azul. Além disso, o estabelecimento também abre as portas para os artistas independentes da cidade.