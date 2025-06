Do Pistão Sul ao Taguacenter: Taguatinga é polo comercial do DF

Com uma história marcada pelo empreendedorismo e pela força do comércio, Taguatinga se consolidou como um dos mais importantes polos econômicos do Distrito Federal. Desde sua fundação, a cidade carrega no DNA o espírito comercial, representado por espaços como a Feira dos Goianos e o Taguacenter, que movimentam diariamente milhares de pessoas da capital e do Entorno.

À frente da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga (Acit), Justo Magalhães acompanha de perto a evolução da cidade para manter viva a dinâmica econômica. Fundada em 1960 por empresários pioneiros, a Acit é hoje a principal entidade representativa do comércio, da indústria e dos serviços locais.

"Taguatinga conta com cerca de 240 mil habitantes e 18 mil empresas funcionando normalmente, com mais 6 mil empreendedores individuais", destacou Justo. Segundo ele, a cidade passou por uma transformação significativa nas últimas décadas e está pronta para o futuro. "Antigamente, o grande foco da cidade era a indústria, mas com o advento de novos setores que o governo criou, com as Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADE), iniciou-se um novo ciclo. O forte hoje em dia é o comércio".

Identidade

Essa dinâmica comercial se espalha por diversos setores da cidade, mas tem dois pontos centrais que sintetizam sua identidade econômica: o Taguacenter e a Feira dos Goianos. "O grande forte do começo de Taguatinga eram as Avenidas Comercial Sul e Norte. Isso foi mudando aos poucos e hoje o comércio da cidade está na região do Taguacenter, que tem mais de 500 lojas, com produtos para festa, artesanato, materiais escolares, e atende principalmente esse público de artesãos", explicou.

A tradicional Feira dos Goianos se transformou, se expandindo pela Avenida Hélio Prates com a presença de grandes galpões e milhares de comerciantes. "Hoje não é muito mais uma feira, é todo o setor da Hélio Prates com grandes galpões de lojas, com mais de 5 mil comerciantes. Todo mundo, independentemente de onde mora, corre para cá, em função do preço", completou o presidente da Acit.

Para Justo, a cidade é estratégica não apenas pelo potencial econômico, mas também por sua localização privilegiada. "Taguatinga é como se fosse a capital do Distrito Federal, por conta da posição geográfica dela. Ela é o centro. É a cidade-mãe".

Com otimismo, ele acredita no potencial das novas gerações para continuar impulsionando o desenvolvimento local. "Essa é a nossa Taguatinga. A Taguatinga que se molda. Nós temos uma nova geração que vai tomar conta dessa cidade".

Ao recordar os primeiros tempos da cidade, Justo também destaca o espírito de união que marcou a formação da comunidade. "Todo mundo que chegou em Taguatinga, no início, se enriqueceu com o crescimento da cidade. Antigamente era pouca gente, todo mundo com as mesmas necessidades". Hoje, com uma economia consolidada e perspectivas de crescimento, Taguatinga se mantém como referência de autonomia, diversidade e força empreendedora no Distrito Federal.