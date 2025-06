Mulher fica em estado crítico após levar sete facadas do companheiro

Uma mulher ficou em estado crítico após ser brutalmente atacada pelo companheiro dentro da própria casa, em São Sebastião, com sete facadas. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime ocorreu na noite desse sábado (31/5), na presença dos dois filhos do casal, de 2 e 5 anos.

Segundo a corporação, uma equipe foi acionada para verificar uma possível agressão em ambiente doméstico. Quando chegaram no local, os policiais se depararam com uma mulher quase desacordada, ferida com sete perfurações de faca, sendo duas na região do tórax.

Ainda de acordo a PMDF, a equipe do GTOP 41 prestou os primeiros socorros, enquanto aguardava o Corpo de Bombeiros (CBMDF), e trabalhou para manter a vítima consciente, até a chegada dos socorristas. A mulher foi encaminhada ainda com vida a uma unidade hospitalar.

Enquanto atendiam a ocorrência, os policiais receberam a informação de que o suposto autor do crime havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião, com ferimento de arma branca na região do tórax.



A equipe do GTOP 41 se deslocou até o local e conseguiu localizar o homem, garantindo sua contenção e segurança até a chegada de uma equipe de apoio, que o conduziu até a delegacia.