PMDF apreende adolescente por tráfico de drogas no Sol Nascente

Policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreenderam um adolescente com uma grande quantidade de drogas em uma chácara no Sol Nascente, na tarde desse sábado, (31/5). A ação foi conduzida pelas equipes da RP30 e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPE 28), após denúncia realizada por um transeunte.

Após as denúncias as viaturas se deslocaram até o Conjunto B da Chácara 192, onde abordaram um menor de 17 anos nas proximidades de um ferro-velho. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com ele uma porção de haxixe e realizaram uma vistoria no interior do barraco onde o menor morava.

No local, foram localizados meio tablete de maconha, 72 gramas de haxixe, 30 gramas de haxixe tipo “dry”, quatro porções de maconha acondicionadas em sacos tipo ziplock, R$ 865 em espécie, seis balanças de precisão e dois aparelhos celulares.

O menor apreendido foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as medidas legais cabíveis.