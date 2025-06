Árvore cai e atinge túmulos no Campo da Esperança

A administração do cemitério informou que a retirada do material foi iniciada e que vai avaliar os danos causados - (crédito: Leonardo Rodrigues/CB/DA Press)

Uma árvore rodeada de jazigos caiu no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, na quadra 310 do setor C. De acordo com a administração, que só tomou conhecimento do incidente na manhã de hoje, três túmulos foram afetados, com sepulturas destruídas.

Em nota, a administração informou que a retirada do material foi iniciada e que vai avaliar os danos causados. ”A concessionária fará o reparo estrutural das sepulturas atingidas”, declarou.