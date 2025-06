Três jovens fogem de Unidade de Internação no Recanto das Emas

Três jovens fugiram da Unidade de Internação de Saídas Sistemáticas (UNISS), no Recanto das Emas, na tarde do último sábado (31/5). Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF), a fuga ocorreu após o banho de sol, quando os internos desobedeceram as ordens dos agentes. As buscas seguem.

Os jovens cumprem medida socioeducativa na UNISS, instituição destinada a internos que tem o benefício de saídas aos finais de semana de acordo ao bom comportamento. No entanto, os três cumpriam medidas disciplinares justamente por descumprimentos anteriores e, por isso, não estavam autorizados a sair da unidade.

No momento da ocorrência, a equipe da unidade solicitou apoio da Polícia Militar, que deslocou viaturas e um helicóptero para a região, além de duas equipes de agentes da própria Sejus. A Secretaria reforçou que está colaborando integralmente com as forças de segurança para recapturar os internos e apura as circunstâncias da ocorrência.