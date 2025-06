Nova gestão da rodoviária prevê investimento de R$ 120 milhões

A Rodoviária do Plano Piloto passou oficialmente para a iniciativa privada neste domingo (1/6). O Consórcio Catedral estará à frente da administração do terminal pelos próximos 20 anos, por meio de uma parceria público-privada.

De acordo com o contrato firmado com o Governo do Distrito Federal (GDF), estão previstos investimentos de R$ 120 milhões em melhorias na infraestrutura do terminal. As primeiras ações incluem a recuperação de equipamentos como elevadores e escadas rolantes, além da implementação de uma estação do BRT.

O secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, enfatizou que, além da modernização dos equipamentos, haverá um reforço na segurança e na organização da rodoviária. Segundo ele, a fiscalização será intensificada para garantir o trânsito livre de usuários, incluindo ações de ordenamento do comércio ambulante.

A expectativa é de que, com os investimentos e a nova gestão, a Rodoviária do Plano Piloto se torne um modelo de terminal urbano, atendendo às necessidades da capital federal e proporcionando um serviço de qualidade aos cidadãos.