Túnel Rei Pelé leva Taguatinga ao progresso: "Bonito e acessível"

Inaugurado em 5 de junho de 2023, o Túnel Rei Pelé é sinônimo, para a população de Taguatinga, de progresso e grandiosidade, indícios de que a tendência da cidade é se desenvolver ainda mais. Com 1.010 metros de extensão, a estrutura conta com duas pistas paralelas e vias com velocidade máxima de 60km/h. Quem acompanhou de perto a obra, a inauguração e o funcionamento do túnel é o comerciante Daniel Soares, 21 anos, que toca o tradicional Rei das Ervas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em uma Kombi azul, o jovem toca os negócios do avô, Damião Dias, que durante 43 anos esteve à frente do empreendimento. Hoje, aos 81 anos, o senhor, figura conhecida na região, necessita de cuidados médicos e precisou se afastar do trabalho. Os consumidores, porém, não o esquecem. No pouco tempo em que a reportagem esteve no local, ao menos 10 pessoas pararam para procurar chás, temperos e garrafadas. Muitos, não deixaram de perguntar de seu Damião.

"Várias pessoas que param aqui brincam dizendo que eu não sei vender como meu avô. Sentem falta dele. É compreensível, porque ele sabia dizer exatamente a erva que tratava ou curava algum mal. Então, havia muita confiança", conta Daniel.

Evolução

Todas as manhãs, Elza Valente, 62, caminha com os cães Bento e Capitu nos arredores do Túnel Rei Pelé. Moradora de Taguatinga há mais de 25 anos, a aposentada comemora os progressos da cidade. "Desde que me mudei, houve muita evolução na cidade, como as melhorias no metrô e, claro, a construção do túnel", diz. "Não pretendo me mudar de Taguatinga, pois é uma cidade completa, tanto que não preciso sair daqui para resolver minhas pendências. É tudo fácil", destaca.

O vendedor ambulante Manuel Barbosa, 28, acompanhou não apenas a inauguração do túnel, como também do Boulevard, entregue em outubro de 2023. No espaço, foram implementados faixa exclusiva destinada ao transporte público coletivo, calçadas acessíveis, ciclovia, estacionamentos em frente ao comércio, novos meios fios, iluminação pública, sinalização horizontal e vertical e paisagismo. "Ficou muito bonito e acessível, é de se admirar", pontua. Sobre o fluxo de veículos no Rei Pelé, é enfático: "Melhorou 100%".