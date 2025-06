Policial de folga reage a furto, leva facada e atira contra ladrão

Ao reagir a uma tentativa de furto, um policial militar de folga foi esfaqueado no abdomen e atirou contra o agressor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

De acordo com Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe foi chamada para atender à ocorrência na manhã desta segunda-feira (2/6), próximo à CEASA.

Um cabo da PMDF, lotado no 20º Batalhão, e que estava de folga realizando compras, flagrou dois homens tentando furtar o carro dele. De acordo com a polícia, ao abordar os suspeitos, um deles sacou uma faca e golpeou o militar na região do abdômen, atingindo a parte inferior da barriga.

O policial, então, reagiu com um disparo de arma de fogo contra o autor da facada, que foi alvejado na região do quadril e socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF. O segundo envolvido fugiu do local, mas foi localizado depois e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia.