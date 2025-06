Evento em Brasília leva inovação e eficiência para o legislativo

Programa do Senado Federal para modernização, integração e transparência do Poder Legislativo, o Interlegis realiza, a partir desta segunda-feira (2/6), a 15ª edição do EnGITEC. Com tema ‘integrando pessoas’, o evento tem por objetivo levar inovação e eficiência para câmaras municipais do país, a partir da imersão de servidores em temas recentes relacionados ao setor.

Em publicação nas redes sociais, o coordenador do Interlegis, Nilo Bairros, promete "muitas atrações em uma semana intensa de aprendizado que vai certamente melhorar muito a oferta de serviços para a população". Entre os temas a serem abordados, estão inteligência artificial, transparência, gestão e sustentabilidade.

Palestras, espaços abertos, minicursos e mesas redondas, cujo conteúdo será exclusivo, serão guiados por especialistas. Além disso, o programa enfatiza a possibilidade de trocar experiências e insights com outros profissionais participantes.

A programação do evento, que ocorre no Instituto Serzedello Corrêa, na Asa Sul, vai até sexta (6/6) e é destinada a parlamentares e colaboradores de casas legislativas ao redor do Brasil.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas por meio da plataforma Saberes, destinada ao Poder Legislativo, a partir de convite que vale para os cinco dias de programação. Além do evento, é preciso se inscrever para oficinas, que ocorrem, em alguns casos, no mesmo horário e têm vagas limitadas.