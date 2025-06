Coragem e reinvenção: legado de empresário espanhol reflete no crescimento de Taguatinga

Por trás das portas de vidro de uma das lojas mais tradicionais de móveis em Taguatinga, pulsa uma história viva que se confunde com a própria trajetória da cidade. Quando José Luís Dias fala sobre a Móveis German, é impossível separar a memória afetiva do legado empresarial. Presidente da empresa fundada por seu pai, o espanhol Germán Dias, ele guarda com nitidez e emoção os passos que transformaram uma marcenaria improvisada em um símbolo de sucesso e identidade taguatinguense.

"Meu pai veio da Espanha só com uma caixa de ferramentas e coragem. Ele acreditava em Brasília como o novo Eldorado", lembra José Luís. Era 1960 quando Germán chegou à capital brasileira. Em meio ao Cerrado vermelho e poeirento, ajudou a construir com as próprias mãos não só janelas e portas para os palácios de Brasília, mas também um sonho: a fundação da Móveis German, bem no coração de uma Taguatinga que começava a nascer.

A cidade não era nada além de mato e barracos improvisados. A loja foi uma das primeiras da região, localizada até hoje na QI 5. "Eu nasci num barracão em frente à marcenaria, na QI 4", conta o empresário, rememorando com carinho uma infância simples. Ao longo das décadas, a loja sobreviveu às transformações urbanas, às crises econômicas e às mudanças no perfil de consumo. "Tivemos até um caminhão que meu pai dirigia até Santa Catarina para buscar toras de madeira. Era uma aventura de 15, 20 dias", relembra. "Toda a nossa raiz está aqui. Taguatinga é a nossa identidade. Foi aqui que nascemos, crescemos e resistimos".