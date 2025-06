Homem morre após ser atingido por placas de concreto em obra

Um homem, de 32 anos, morreu na manhã desta terça-feira (3/6) após ser atingido por duas placas de concreto em um canteiro de obras. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). De acordo com os bombeiros, as duas placas teriam despencado de um caminhão munck, atingindo fatalmente a vítima.

A obra onde aconteceu a fatalidade fica localizada às margens da DF-140, no km 3,8, próximo ao Tororó, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 11h44, empenhando três viaturas. Ao chegarem ao local, os socorristas se depararam com o homem, identificado como A.G.S.B., já sem os sinais vitais.