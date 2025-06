Energia

Áreas no Lago sul e em Planaltina ficam sem energia nesta quarta-feira (4/6) No Lago Sul, a interrupção será na SHIS QL 10, Conjunto 6. Em Planaltina, o trabalho será no Núcleo Córrego do Arrozal, Km 16, Lote 148. O motivo é a realização de serviços na rede elétrica