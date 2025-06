Incêndio destrói distribuidora de bebidas e atinge veículo em Águas Claras

Na noite dessa segunda-feira (2/6), um incêndio destruiu parte de uma distribuidora de bebidas na quadra 106, em Águas Claras. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o fogo iniciou em cadeiras plásticas no interior da loja e se propagou para outros utensílios domésticos.

Leia também: Projetos sociais aquecem cães e gatos durante temporada de frio no DF

O combate rápido às chamas evitou que o incêndio se alastrasse por toda a edificação, que já havia sido evacuada pelas equipes de salvamento. No exterior da loja, havia um veículo Fiat Fiorino branco, parcialmente atingido pelo fogo.

Não houve feridos, e o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar. A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para o local, juntamente com a Defesa Civil. A 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga, apura o caso. Ainda não há informações confirmadas sobre a dinâmica do incidente.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular