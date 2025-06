Senac amplia atuação no DF com novos polos e cursos para a população

Às vésperas de completar um ano de reabertura, a Casa de Chá foi um dos temas do CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — de ontem. José Aparecido Freire, presidente do sistema Fecomércio DF — Sesc e Senac —, apresentou os números de visitação ao ponto turístico e comentou sobre as expectativas de vendas do comércio para o Dia dos Namorados. Às jornalistas Sibele Negromonte e Mila Ferreira, falou sobre vagas em cursos de capacitação que serão abertas no local e no ensino tecnológico, para alunos do ensino médio.

Como o senhor avalia o resultado desses 11 meses de atividades da Casa de Chá?

Um sucesso total. Em 11 meses de funcionamento, recebemos cerca de 143 mil pessoas. Virou um ponto em que as pessoas podem tirar fotos. Para nós, do Senac, é uma alegria reativar um espaço que estava fechado havia 20 anos. Além do turismo, há a questão da formação profissional para o mercado. Nenhum aluno que trabalhou na Casa de Chá saiu de lá sem emprego.

O Senac oferece o ensino tecnológico para alunos do ensino médio. Como esse projeto funciona?

Fizemos um convênio do Senac com a Secretaria de Educação, com a ajuda de parlamentares que aportaram emendas para esse projeto. Esperávamos ter 3 mil alunos e já estamos com aproximadamente 5 mil. Os jovens que possuem a qualificação desse curso saem com 8% a mais de probabilidade de entrar no mercado de trabalho. Além da remuneração, eles possuem 32% de chance de receber um salário melhor do que alguém que está terminando o ensino médio. As aulas do projeto acontecem no turno contrário ao que o aluno está na escola.

Está sendo realizada a expansão dos polos do Senac. Onde serão essas novas unidades?

Como unidades fixas, temos em Ceilândia, Taguatinga Norte, Gama, duas no Setor Comercial Sul, uma na 903 Sul e uma em Sobradinho. Os polos estão em Santa Maria, São Sebastião, Pátio Brasil, Conjunto Nacional e Brazlândia. Pretendemos abrir mais dois polos onde houver demanda. Compramos um terreno em Planaltina e atualmente está na fase do projeto. Queremos abrir a maior unidade do Senac no Distrito Federal e fazê-la 100% sustentável, com todos os serviços que oferecerecemos à população.

O Dia dos Namorados está se aproximando. Qual é a expectativa do comércio para as vendas?

Uma pesquisa feita com consumidores e empresários mostrou que as expectativas são positivas. Todos os empresários que entrevistamos acreditam que este Dia dos Namorados será melhor do que o de 2024. Os namorados pretendem presentear mais. A média pesquisada ficou em torno de R$ 242. Esperamos que a data traga boas vendas para o Distrito Federal e gere emprego e renda.

Junho é marcado pelas festividades juninas. Como esse período movimenta o comércio varejista e o comércio de serviços?

As festas juninas do DF viraram uma tradição. No Sesc, realizamos o projeto Sesc Junino, que começa na próxima sexta-feira. Antigamente, as festas aconteciam somente em junho, mas iremos estender até 12 de julho. Serão realizados eventos em todas as unidades do Sesc. No próximo sábado, Ceilândia receberá o Matheus Fernandes, uma grande atração nacional. A entrada em todas essas festas é gratuita. Sobre o comércio, fizemos uma pesquisa com comerciantes que vendem produtos típicos nesta época do ano e 77% acreditam que vão vender mais do que no ano passado; 20% acreditam que venderão a mesma quantidade. Nas nossas festividades, vendemos produtos por um preço muito abaixo do mercado. Por isso, as pessoas têm procurado esses eventos nos últimos três anos. As festas juninas também movimentam os setores de economia criativa, eventos, bares e lojas de fantasia.

O frio chegou um pouco mais cedo este ano. Isso tem movimentado o comércio?

Temos várias entidades que fazem as campanhas dos agasalhos e, para que as pessoas doem, é preciso que elas comprem. O frio aquece o comércio. Ele chegou mais cedo, com temperaturas muito baixas, e é importante que as pessoas se protejam. Quem for às festas, aconselhamos que se agasalhem, porque a previsão é de muito frio até o fim do período junino.

O Senac oferece cursos de capacitação. Quantas vagas estão previstas para o segundo semestre e em quais áreas?

Temos 6.600 vagas para o segundo semestre. Dessas, 4.200 são destinadas a bolsistas. Oito cursos serão lançados: gastronomia, saúde, beleza, moda, tecnologia da informação, gestão, economia criativa/design e segurança. O portfólio do Senac possui cerca de 60 cursos. Para se inscrever, basta acessar o site df.senac.br e escolher o curso. Ao fazer a inscrição e pagar a taxa, a vaga está garantida. Os bolsistas precisam esperar um pouco e a análise dos critérios para concessão do benefício. Uma novidade será o polo de economia criativa e design, no Setor Comercial Sul. A unidade Jessé Freire está sendo reformada para receber esse setor. Estamos expandindo nossa área de atuação porque, muitas vezes, tem a vaga, mas não tem profissional qualificado para ela.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

Saiba Mais Cidades DF Restaurante Comunitário: número de refeições por usuário será ampliado

Restaurante Comunitário: número de refeições por usuário será ampliado Cidades DF Carro de comitiva da vice-governadora se envolve em acidente na Estrutural

Carro de comitiva da vice-governadora se envolve em acidente na Estrutural Cidades DF 143 mil pessoas passaram pela Casa de Chá em 11 meses, diz empresário