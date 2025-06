143 mil pessoas passaram pela Casa de Chá em 11 meses, diz empresário

Prestes a completar um ano de reabertura, a Casa de Chá bateu recorde de visitação nesse período, segundo o presidente do sistema Fecomércio — SESC e SENAC —, José Aparecido Freire, o entrevistado desta terça-feira (3/6) do CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília. Às jornalistas Sibele Negromonte e Mila Ferreira, ele falou sobre novas vagas de cursos de capacitação que serão abertas no local, no segundo semestre deste ano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sobre o espaço turístico — fruto da parceria entre GDF, Iphan e Secretaria de Turismo —, José Aparecido contou que mais de 143 mil pessoas foram atendidas em 11 meses de funcionamento. "Virou um ponto instagramável na Praça dos Três Poderes. Reativar um espaço que estava fechado havia 20 anos é um orgulho para o Fecomércio”, comentou.

Leia também: Brasília recebe Brasil Origem Week e Chocolat Festival esta semana

Freire destacou a importância do espaço na formação profissional dos alunos, já que o espaço funciona como um café-escola. “Ali, os alunos que estão no fim do curso de gastronomia são prepararados para o mercado”, explicou. Segundo ele, “não há nenhum aluno que trabalhou na Casa de Chá que não esteja empregado”, acrescentou.

Outro ponto abordado durante a entrevista foi o ensino tecnológico para alunos de ensino médio. Freire explicou como o convênio com a Secretaria de Educação funciona. "Começamos a primeira turma em 2023 e, no fim deste ano, em 6 de dezembro, ela se forma. Esperávamos 3 mil alunos, mas chegamos a aproximadamente 5 mil participantes", ressaltou.

Leia também: Arraiá do Sesc começa em Ceilândia e conta com shows gratuitos

Segundo o o presidente da Fecomercio, serão abertas 6,6 mil vagas, em oito áreas, para o segundo semestre. “Desseas 4,2 mil são destinadas a bolsas. O aluno pode entrar no site df.senac.br para se cadastrar. Ele terá que aguardar um pouco para os critérios da bolsa serem avaliados”, orientou.

Os cursos serão nas áreas de gastronomia, saúde, beleza, moda, tecnologia da informação, gestão, economia criativa/design e segurança. Segundo Freire, a novidade será o polo de economia criativa e design, no Setor Comercial Sul. "Esse campo é muito importante, pois engloba 52 setores da economia”, enfatizou.

Assista à entrevista completa:

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho