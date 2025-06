Sesi Lab recebe exposições que reinventam a infância com arte e criatividade

O Sesi Lab, em Brasília, será palco de uma programação especial no dia 21 de junho, das 14h às 18h, com a abertura de duas exposições que prometem despertar a imaginação de crianças e adultos: Mundos Imaginários e Brinquedos Esquecidos: o Lúdico Reinventado. As mostras integram a Feira do Empreendedorismo da FashionTeen e serão gratuitas.

Criada por alunos da FashionTeen, a exposição convida o público a explorar quatro universos sensoriais: Floresta Mágica, Viagem Cósmica, Ilhas Mágicas e Brinquedos Esquecidos. Este último serve de cenário para a exposição autoral Brinquedos Esquecidos: O Lúdico Reinventado, uma parceria com a rede RiHappy.

Inspirada em nomes consagrados como Sebastian Masuda, Yayoi Kusama, Jeff Koons e os Irmãos Campana, a mostra propõe uma releitura contemporânea da infância. Brinquedos que não foram vendidos ganham nova vida em forma de arte, promovendo reflexões sobre consumo, reaproveitamento e criatividade.

Além de valorizar o potencial artístico das crianças e estimular o empreendedorismo juvenil, o evento oferece uma experiência lúdica e educativa, reunindo famílias, educadores e entusiastas da arte.

A exposição é gratuita e aberta ao público.

SERVIÇO

Data: 21 de junho, das 14h às 18h

Local: Sesi Lab – Brasília/DF

Evento gratuito