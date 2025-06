Embaixada de Portugal promove oficina de Marmorização de Papel

A exposição Fascinação, de Joana Vasconcelos, está aberta para visitação gratuita das 11h às 16h, às quintas e sextas e no primeiro sábado de cada mês até o dia 15 de agosto de 2025. Neste sábado (7/6), em conjunto com a exposição, a Embaixada de Portugal promoverá uma oficina de marmorização de papel. A oficina é gratuita, mas as vagas são limitadas a 12 participantes, que devem se inscrever previamente por meio de um link disponibilizado pela Embaixada.

A atividade será conduzida por Lucas Chagas, artista visual e arte-educador graduado pela Universidade de Brasília (UnB). A técnica ensinada é utilizada, principalmente, em capas de livros e resulta em efeitos visuais e orgânicos característicos e únicos.

A atividade tem como objetivo promover uma reflexão sobre as obras presentes na exposição de Joana Vasconcelos. A técnica da marmorização será ponto de partida para a discussão sobre o diálogo entre técnicas tradicionais e práticas contemporâneas, temática presente nas obras da artista plástica. O dia contará com a presença de food trucks e a oficina terá tradução simultânea em libras.



Serviço



Oficina de Marmorização de Papel

Neste sábado (7/6), às 11h, na Embaixada de Portugal. Inscrições por meio de formulário, com vagas limitadas.