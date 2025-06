Vídeo: Capivaras carregam filhotes nas costas em nado pelo Paranoá

Um integrante da equipe de canoa havaiana Remo Brasília flagrou o momento em que duas capivaras estavam nadando no Lago Paranoá com cinco filhotes. Dois dos cinco filhotes estavam sendo carregados nas costas dos animais adultos. O registro foi feito por volta das 7h de terça-feira (3/6), no centro de treinamento localizado no Minas Brasília Tênis Clube, na Asa Norte.

Segundo o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o habitat natural das capivaras são os manguezais, savanas, lagos, rios e pântanos. A água serve como esconderijo e proteção contra os predadores naturais, além de ser utilizada para a reprodução, alimentação e manutenção de sua temperatura corporal. Esses animais têm pequenas membranas entre os dedos para dar mais eficiência ao nado.

Veja o vídeo:

As capivaras costumam ocupar as áreas do Lago Paranoá onde podem encontrar abrigo e alimentação. A capivara se alimenta de vegetação aquática e rasteira, além de cascas e frutas. Esses animais receberam o título de maior roedor do mundo.

As capivaras são territorialistas, ou seja, defendem áreas que apresentam condições para a sobrevivência, como alimentos e local de acasalamento. O nome da capivara tem origem no tupi-guarani e significa “comedor de capim”.

As capivaras se reproduzem durante todo o ano, com pico de atividade reprodutiva no início da estação chuvosa. Os filhotes nascem após 150 dias, em ninhadas que variam em tamanho de dois a oito, e começam a ficar em pé e a andar logo após o nascimento.

