Gripe Aviária: "Não há risco no consumo de aves e ovos", afirma secretario

A coletiva contou com a presença de secretários de outras pastas do GDF, além de representantes do Zoológico de Brasília e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) - (crédito: Bruna Pauxis)

Após a confirmação de um caso de gripe aviária no Distrito Federal, o Secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Rafael Bueno, assegurou à população, durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (4/6), que o consumo de ovos e carne de aves na capital é seguro.

"Como o nosso mercado comprador é um mercado muito exigente, que é um mercado importador, os níveis de biossegurança dos aviagens do Distrito Federal é bastante elevado e isso nos dá uma tranquilidade quando falamos também do consumo da carne e dos ovos desses animais, desde que preparados ou por cozimento ou por fritura", afirmou o chefe da pasta.

Segundo Bueno, o vírus H5N1, responsável por causar a doença, é de alta transmissibilidade entre aves, porém baixa em humanos. "Desde 2023, com o primeiro caso no país, nós reforçamos as visitas aos aviários comerciais, fazendo um inquérito sanitário. Então nós amostramos aves, coletamos material e fazemos exames para identificar possíveis presenças de vírus dentro dos aviários", contou.

Confirmação

O Zoológico de Brasília ficará temporariamente fechado até 12 de junho, após análises laboratoriais identificarem a presença do vírus em amostras coletadas de um irerê — espécie de marreco — ser encontrado morto no Zoo no domingo (25/5). A informação foi confirmada pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) nessa terça-feira (3/6).