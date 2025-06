Vídeo: preso acusado de abuso sexual contra menina de 13 anos em Valparaíso

PCGO prende suspeito de sequestrar e estuprar menina no Jardim Céu Azul, em Valparaíso (GO) - (crédito: Divulgação/PCGO)

Foi preso nesta quarta-feira (4/6) um homem acusado de estrupo de vulnerável e grave ameaça contra uma menina de 13 anos na cidade de Valparaíso de Goiás — a 36 km do Plano Piloto. O crime aconteceu no último domingo (1º/6). O acusado Roberio Santos se apresentou à Polícia Civil de Goiás (PCGO) na presença de um advogado. Antes, segundo a polícia, ele estava escondido na casa da mãe dele, no Recanto das Emas. A jovem também se apresentou à delegacia.

Veja o momento da prisão:

Na noite do crime, a adolescente estava andando para a casa quando encostou em um portão e foi rendida por Roberio, que estava com uma arma na mão. Ele tocou as partes íntimas da jovem e, em seguida, forçou-a a entrar no carro dele.

De acordo com a delegada Samya Nogueira, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Valparaíso, ao tomar conhecimento da dimensão que o caso estava tomando, “ele tentou se evadir, mas tanto a Polícia Civil quanto a Militar estavam monitorando os passos do investigado. E ele decidiu se entregar em Brasília e foi encaminhado para o Valparaíso", Conforme a delegada, o homem se mantece em silêncio.

No carro do autor foi encontrada uma arma falsa. Roberio é dono de uma distribuidora localizada no Parque São Bernardo, em Valparaíso de Goiás. O estabelecimento foi depredado por populares que ficaram revoltados com o caso.

Defesa

O advogado Suenilson Saulnier, responsável pela defesa do acusado, afirmou que Robério e a vítima mantinham um relacionamento, o qual era “público e notório” e durava cerca de três semanas. Segundo ele, a mãe da adolescente tinha conhecimento do envolvimento entre os dois. “Ela tem aparência e compleição física de 18 anos. Durante esse período, afirmou essa informação reiteradamente”, declarou o defensor, alegando possível erro de tipo por parte do acusado.

De acordo com o advogado, o encontro registrado em vídeo não aconteceu em frente à residência da jovem, e sim em outro local não especificado. Antes da gravação, o casal teria passado a noite juntos, consumindo bebidas alcoólicas. Ainda segundo o advogado, houve uma discussão após a adolescente ter acessado o celular do acusado e encontrado conversas com outra mulher.

Saulnier também pontuou que a arma de fogo falsa utilizada por Robério era um objeto que o cliente portava para sua própria proteção, pois é proprietário de uma distribuidora de bebidas na região. “Se analisarem o vídeo, verão que, antes de levá-la ao carro, ele pegou o celular dela — que estava próximo às partes íntimas. Como ela estava embriagada, ele apontou a arma para intimidá-la, mas não houve abuso no interior do carro”, disse o advogado, reforçando que a jovem foi colocada no banco de trás do veículo.

Por fim, Saulnier ressaltou que o suspeito usava roupas de frio, boné e máscara, pois estava gripado e temia o frio da madrugada. O defensor afirmou ainda que o acusado não foi capturado, mas se apresentou voluntariamente às autoridades. “Ele não estava foragido. Se entregou por volta das 15h”, pontuou. Robério agora aguarda pela audiência de custódia na unidade prisional da região.