Quinta-feira de pouco sol e muito vento terá temperatura máxima de 26 ºC

Os primeiros raios de sol do dia coloriram o céu da capital de rosa, que segue, ainda, gelada nesta temporada de frio. Para esta quinta-feira (5/6), a temperatura mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima deve chegar a 26°C.

O dia deve ser de poucas nuvens e de sol escondido, enquanto as rajadas de vento prometem ser moderadas ou fortes e a umidade deve variar entre 85% e 50%.

Lembrando que, com o inverno e a seca na qual estamos entrando, o risco de doenças respiratórias aumenta. "Com as temperaturas mais baixas, a produção de muco diminui e os cílios que protegem as vias respiratórias ficam mais lentos", explica o infectologista André Bon. "Isso enfraquece as defesas naturais e abre caminho para vírus como influenza e a própria covid-19", completa.

Para o especialista, a vacinação é uma das principais ferramentas para reduzir o número de internações contra as principais doenças que acometem a população nesta época do ano. Desde 19 de maio, o Governo do Distrito Federal (GDF) está oferencendo a vacina contra a gripe para todas as pessoas acima de seis meses de idade. Confira os pontos de vacinação.