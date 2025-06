Projeto oferece 960 vagas gratuitas em cursos de tecnologia, audiovisual e mais

Projeto "High Tech Course" está com 960 vagas gratuitas em cursos online - (crédito: Reprodução)

O projeto "High Tech Course" está com inscrições abertas para 15 oficinas gratuitas nas áreas de audiovisual, informática, design e empreendedorismo. O objetivo é promover a inclusão digital e profissional de jovens e adultos.

As aulas serão ministradas online, com carga horária de 10h. Os cursos abrangem desde temas introdutórios, como informática básica, até a criação de websites, edição de imagem, programação, marketing digital e design gráfico.

Os participantes também terão a oportunidade de produzir podcasts temáticos sobre inovação tecnológica. As aulas serão conduzidas por profissionais experientes e atuantes no mercado de trabalho. Além disso, os materiais didáticos são gratuitos e a certificação será emitida para quem concluir os cursos com aproveitamento mínimo de 80%.

As oficinas são resultado de uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e a Associação dos Jovens Antenados (AJA Brasil).

Entre no site oficial do projeto e se inscreva.

Cursos Disponíveis

Stop motion: animação - 22/04/2025 a 26/04/2025

Informática Básica e Avançada - 05/05/2025 a 09/05/2025

Excel - Recursos Básicos e Avançados - 12/05/2025 a 16/05/2025

Word - Recursos Básicos e Avançados - 19/05/2025 a 23/05/2025

PowerPoint - Recursos Avançados e Básicos - 26/05/2025 e 30/05/2025

Criação de Websites (Recursos Básicos) - 02/06/2025 a 06/06/2025

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - 09/06/2025 a 13/06/2025

Fundamentos do Design para Web - 16/06/2025 a 20/06/2025

Tráfego Pago - 23/06/2025 a 27/06/2025

Tecnologia na Contabilidade - 30/06/2025 a 04/07/2025

Designer Gráfico - 07/07/2025 a 11/07/2025

Formatação de Computadores e Notebook – Recursos Básicos - 14/07/2025 a 18/07/2025

Empreendedorismo e Tecnologia - 21/07/2025 a 25/07/2025

Marketing Digital - 28/07/2025 a 01/08/2025

Android para Iniciantes - 04/08/2025 a 08/08/2025

Elaboração de Projeto Arquitetônico com Revit - 11/08/2025 a 15/08/2025

Fotografia Digital - 18/08/2025 a 22/08/2025