Homem que espancou mulher em situação de rua na Asa Norte é preso

O homem que espancou uma mulher em situação de rua na 716 Norte, na madrugada desta quinta-feira (5/6), foi preso. O caso chocou moradores da região pela brutalidade e foi registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento local, que mostram a vítima sendo agredida até desmaiar. Veja:

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada inicialmente para atender uma denúncia de esfaqueamento nas imediações da 715 Norte. Ao chegarem à 515 Norte, os policiais encontraram uma mulher de 36 anos com sangramentos no rosto. Ela negou ter sido esfaqueada e revelou ter sido agredida fisicamente pelo companheiro, que fugiu após o ataque.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A vítima informou que o agressor usava camisa cinza e bermuda azul. Enquanto recebia atendimento do Corpo de Bombeiros (CBMDF), os policiais localizaram um homem com as mesmas características caminhando nas proximidades. Ele estava embriagado e foi prontamente reconhecido pela vítima. O suspeito foi preso no local e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM). Mesmo algemado, o homem ainda tentou fugir ao desembarcar na delegacia, mas foi contido pela equipe policial.

Clima de medo

Moradores da Asa Norte relataram que casos de violência, especialmente entre pessoas em situação de rua, têm se tornado frequentes. A prefeita da quadra 716 Norte, Claudia Virginia, contou que episódios semelhantes já ocorreram. “Recentemente, tivemos o caso de uma idosa que foi agredida aqui”, disse.

Na 713 Norte, a sensação de insegurança também preocupa. “Estamos passando por isso todas as noites”, afirmou Crystyna Lessa, prefeita da quadra. Para ela, a realidade nas ruas é mais grave do que os dados oficiais indicam. “O que mais me chateia é que os índices de criminalidade não dão a dimensão do que está ocorrendo”.