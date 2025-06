Governo entrega chaves de 58 casas no bairro Alto Mangueiral, em São Sebastião

O Governo do Distrito Federal entregou, nesta sexta-feira (06/06), as chaves de 58 casas de três quartos no Alto Mangueiral, um dos condomínios do novo bairro do Distrito Federal, o Alto Mangueiral, em São Sebastião.

O novo empreendimento será composto por 7.004 unidades habitacionais, sendo 5.888 apartamentos e 1.116 casas de dois a três quartos. As residências são destinadas às pessoas habilitadas na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) por meio do Programa Habita Brasília – Eixo Morar Bem. As novas unidades do empreendimento são destinadas a pessoas com faixa de renda de até 12 salários mínimos.

O governador destacou a satisfação em poder realizar a construção de um novo bairro para a cidade de Brasília, de forma que proporcione qualidade de vida à classe média brasiliense. “A gente só produzia imóveis para a baixa renda, a classe média também tem que saber onde vai morar”, afirma Ibaneis.

O chefe do executivo ainda defendeu que é necessário um esforço do governo para que todas as classes sejam atendidas. “O governo tem que olhar para frente. Para que todos tenham forma de moradia digna”, explica Ibaneis. O servidor público, Renato Barreiro, de 42 anos, é um dos beneficiados do programa e recebeu hoje a chave da tão sonhada casa. Renato afirma que “é um momento muito simbólico e gratificante”.

Barreiro conta que ele, a esposa e os dois filhos estavam na expectativa de, finalmente, conquistarem uma casa e que só faltava esta etapa para a família. "A conquista da habitação, da dignidade de ter um lar para chamar de seu", diz Renato. Agora, o servidor demonstra a ansiedade em poder desfrutar da "estrutura agradável e bem planejada" da nova moradia.

Renato afirma que "é um momento muito simbólico e gratificante" em poder, finalmente, adquirir uma casa (foto: Roberta Leite )

Roberto Medeiros, administrador de São Sebastião, afirma que o novo empreendimento trará progresso para a região. “Isso vai trazer o desenvolvimento e qualidade de vida para os nosso moradores”, afirma o administrador. Roberto ainda destaca a felicidade em poder entregar o projeto para os novos moradores e deseja boas vindas aos novos moradores do condomínio. “Quem vir morar aqui será felizardo e beneficiado”.