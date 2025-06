Colisão entre dois carros deixa três pessoas feridas na BR-020

Dois carros colidiram na BR-020, sentido Planaltina, deixando três pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e empenhou quatro viaturas e uma helicóptero de resgate. No local, um Corsa branco estava no acostamento da via, e um Nivus azul no canteiro lateral da rodovia.

Um homem, não identificado, de 33 anos, apresentava queixas de dores no tórax e sangramento nasal e foi transportado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Uma mulher, de 45, também se queixou de dores no tórax e foi levada ao Instituto Hospital de Base do DF (IHBB). O último ferido foi atendido e transportado pelo SAMU com lesão em uma das pernas. A colisão foi na tarde de quinta (5/6).

A CBMDF informou que não sabe a dinâmica do acidente. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.