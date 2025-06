Casal é preso por levar cachorros dentro de mala em viagem interestadual

Os cachorros estavam com as patas amarradas e foram trancados no interior das bagagens, com os zíperes completamente fechados - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal por maus-tratos a animais na Rodoviária Interestadual de Brasília, na madrugada desta sexta-feira (06/06). A cadela K9, Paçoca sinalizou duas malas que despertaram a atenção da equipe do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCÃES).

Ao serem abertas, foram encontrados dois cachorros com as patas amarradas e trancados no interior das bagagens, com os zíperes completamente fechados. A ação foi realizada durante o nivelamento dos policiais do Curso de Formação de Praças, por volta de 1h30.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O casal proprietário das malas tentava embarcar com os animais em um ônibus com destino a São Paulo. Segundo a Polícia Civil, os dois têm 44 anos. Diante da gravidade da situação, os dois foram presos em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais e conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).