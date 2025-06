Nota Legal estende prazo até 4 de julho para indicação de conta bancária

O prazo para que a população indique a conta bancária que irá receber o pagamento foi prorrogado para dia 4 julho, devido a manutenção nos sistemas tributários da Secretaria de Economia (Seec-DF), que vai acontecer entre 27 e 30 de junho.

Giovanna Botelho, coordenadora de Cadastro, Escrituração e Documentos Fiscais Digitais da Secretaria de Economia, ressalta: "É importante salientar que o sistema estará funcionando normalmente até a data estabelecida para a atualização e que os contribuintes poderão acessar o site e solicitar os créditos de forma segura e ágil”.

Para realizar a solicitação do resgate, o contribuinte dever estar cadastrado e estar em dia com os débitos administrados pela Receita do DF.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti