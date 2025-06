Frio e dores articulares: como lidar com a combinação ingrata

O Distrito Federal registrou, na manhã desta sexta-feira (6/6), a menor temperatura do ano: 10,8°C em Águas Emendadas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar de a frente fria que atinge o Sul do país não chegar com força à capital, a estiagem e o frio devem se intensificar no fim de semana. De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, o frio no DF, mesmo sem a chegada direta de uma massa de ar polar, é característico desta época do ano. “A tendência é que as temperaturas caiam junto da umidade. A gente já começa a ver a grama mais cinza, os ipês florescendo e o ar bem mais seco”, relata.

Com a queda dos termômetros, também aumentam as queixas de dores nos joelhos e em outras articulações — um fenômeno que, segundo médicos, tem explicações fisiológicas e comportamentais.

Leia também: Projetos sociais aquecem cães e gatos durante temporada de frio no DF

Desconforto



Segundo o ortopedista Paulo Henrique Araujo, especialista em joelho da clínica Medicina Esportiva e Ortopedia (MEO), a queda da temperatura provoca um processo natural no corpo: a contração dos vasos sanguíneos, especialmente nas extremidades, como braços e pernas. "Quando a temperatura cai, nosso corpo automaticamente tenta manter o calor interno. Para isso, os vasos sanguíneos se contraem. Isso faz com que chegue menos sangue e menos calor às articulações, como os joelhos. Isso reduz a irrigação e o aquecimento dos tecidos ao redor das articulações, o que pode deixá-los mais rígidos e doloridos, sobretudo se a musculatura não estiver devidamente aquecida antes de alguma atividade”, explica.

Outro fator relevante é a mudança da pressão atmosférica em dias frios e úmidos. A queda da pressão externa afeta a lubrificação das articulações. “O líquido sinovial pode se expandir, provocando desconforto e dor, principalmente em pessoas com doenças reumáticas como artrite e artrose”, completa.

A chegada do frio também costuma alterar os hábitos diários: ficamos mais tempo parados e comemos mais. O sedentarismo e o ganho de peso, associados, têm impacto direto nas articulações. “Cada quilo a mais é um peso extra que os joelhos precisam sustentar. A musculatura enfraquecida pelo repouso prolongado também contribui para a sobrecarga e o agravamento das dores”, alerta o especialista.

Pessoas com mais idade tendem a sentir esses efeitos de forma ainda mais intensa. Segundo Paulo Henrique, isso ocorre porque a circulação costuma ser mais precária em idosos, tornando-os mais suscetíveis ao impacto da queda de temperatura. “Eles já possuem um nível basal de dor por conta da osteoartrite, e a má perfusão dos tecidos articulares causada pelo frio potencializa esse desconforto”, pontua.

Como aliviar as dores?

Embora o frio seja inevitável, algumas medidas podem ajudar a reduzir ou prevenir o agravamento das dores:

Mantenha-se aquecido: Use roupas adequadas, meias e proteja as articulações do vento e das temperaturas mais baixas.

Mexa-se: Praticar alongamentos e exercícios leves, mesmo dentro de casa, ajuda a manter os músculos ativos e fortalece as articulações.

Alimente-se com equilíbrio: Evite exageros. Prefira alimentos com propriedades anti-inflamatórias.

Busque ajuda profissional: Fisioterapia e acompanhamento médico são essenciais para quem sofre com dores crônicas

“O aumento das dores no joelho no inverno é um fenômeno real, com explicações bem estabelecidas. Entender suas causas permite adotar atitudes práticas para conviver melhor com as temperaturas baixas”, conclui o ortopedista.