Homem em prisão domiciliar é preso por embriaguez após capotar carro

Um homem com extensa ficha criminal que cumpria prisão domiciliar foi preso neste sábado (7/6) após capotar um carro na rotatória da Quadra 306 do Sudoeste. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada 1h10 para atender a ocorrência e encontrou o veículo capotado, com uma placa de sinalização danificada, mas sem ninguém dentro.

Após buscas nas redondezas, os policiais localizaram o suspeito em uma parada de ônibus próxima. Ele apresentava sinais claros de embriaguez, como cheiro de bebida alcoólica, fala desconexa e dificuldade de equilíbrio. Levado ao Instituto Médico Legal (IML), o exame clínico confirmou que ele estava embriagado.

Durante a identificação, foi constatado que o homem era de alta periculosidade, com 12 passagens por furto, três por roubo, três por receptação, além de registros por ameaça e outros delitos. Ele também estava em descumprimento das condições de prisão domiciliar.

O homem foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por embriaguez ao volante, dano ao patrimônio público e violação da prisão domiciliar. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil do DF.