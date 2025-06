PM intercepta motos com placas adulteradas na Asa Sul; dois são detidos

Dois indivíduos foram presos na madrugada deste sábado (7/6) por adulteração de sinal identificador de veículo na DF-004, próximo à quadra 811 Sul, na Asa Sul. A abordagem foi feita por uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), às 1h15, durante patrulhamento na região.

Os policiais verificaram duas motocicletas com as placas parcialmente encobertas por fita isolante. Ao receberem ordem de parada, os condutores tentaram fugir, mas foram interceptados após breve acompanhamento.

Com a confirmação da adulteração, os dois foram enquadrados no crime previsto no Artigo 311 do Código Penal. Um dos envolvidos, maior de idade, foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia da Asa Sul. O outro, por ser menor, foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I), na Asa Norte.